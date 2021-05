Embarazadas con VIH no tienen donde parir de forma segura, afirman

Desde hace un año, las mujeres con VIH no tienen hospital donde parir, por lo que dan a luz en sus hogares, poniendo en riesgo al bebé.



Así lo afirmó en entrevista la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez, quien comentó que hay una situación complicada con los nacimientos durante la pandemia.



“Imagínate una mujer que llevó su tratamiento por 9 meses, no tiene dónde parir porque no lo puede hacer en hospital particular porque no tiene recursos o parir en la comunidad con la partera o en su casa vía vaginal. Esto aumenta el riesgo de la adquisición del VIH para el bebé, a pesar de que la mujer estuvo en tratamiento durante su proceso de gestación”.



Apuntó que esta situación que viven las mujeres embarazadas también la enfrentan los pacientes con VIH, pero con otro tipo de enfermedades y que requieren una cirugía, atención del especialista, por citar; no pueden ir a los hospitales del sector salud porque son COVID-19.



“Si requieren de alguna atención más allá de lo que se obtiene en los CAPASITS es muy complicado que la reciban, otro tema también delicado parece sector es que tienen que estarse desplazando a los CAPASITS que les quedan lejos, pero lo deben hacer para poder tener su medicina y llevar su tratamiento. En muchos de los casos estos centros están muy lejanos de su ciudad de origen 6, 8 y está 10 horas”.



Explicó que algunas comunidades en la entidad decidieron por la pandemia del COVID-19 encerrarse, por lo cual no han salido de su territorio y entonces no han ido por sus medicamentos.



“Otros por la situación tan complicada de la pandemia no tienen recursos económicos para estar viajando por su medicina y por ello se dará el proceso de falta de adherencia al tratamiento”.