Emergencia en complejos petroquímicos de Coatzacoalcos por estallido e incendio

Dos emergencias tuvieron lugar este martes en la zona petroquímica de Coatzacoalcos, una en el complejo “Morelos” y otra más en “Pajaritos”. Según los primeros reportes, no hubo lesionados y ambos incidentes fueron controlados.



De acuerdo al coordinador regional de Protección Civil, Luis Castro Mendizabal, el primer hecho ocurrió dentro del Complejo Petroquímico “Morelos”, donde se “botaron” los turbogeneradores de energía, lo que ocasionó un paro en la producción de la planta.



Lo anterior generó que el producto que estaba en proceso se enviara al área de quemadores para eliminarlo de forma segura, sin embargo, al existir una zona de pastizales cerca, se generó un incendio.



Aunque trascendió que sí hubo personas heridas, esto no ha sido confirmado por las autoridades de Petróleos Mexicanos (PEMEX).



El segundo hecho ocurrió en el Complejo Petroquímico “Pajaritos”, donde se produjo una explosión e incendio en una línea de gas natural de alta presión; ello ocasionó que fueran evacuados alrededor de 200 trabajadores.



Al lugar arribaron tanto personal de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos, contraincendios de PEMEX y del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), para sofocar las llamas.



Hasta el momento PEMEX, no ha emitido un reporte oficial de lo ocurrido y hasta el momento no se reportan víctimas mortales.



Varios trabajadores ya se habían retirado del lugar al efectuarse el cambio de guardia, lo que permitió que el personal se retirara con mayor rapidez.



Cabe destacar que este mismo 20 de abril se cumplen 5 años de la explosión en 2016 de la Planta Clorados III de “Pajaritos”, en la que murieron 32 trabajadores y más de 100 resultaron heridos.



“Es una situación que se presenta lamentablemente cinco años después de lo ocurrido en Clorados, sin embargo, existe la coordinación necesaria y los recursos suficientes para poderlos atender”, expresó Castro Mendizábal.