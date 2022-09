Emiliano Zapata no se quedará sin agua por nuevo fraccionamiento: CONAGUA

El director general del Organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Pablo Robles Barajas, negó que la extracción de agua por parte de la empresa que construye el fraccionamiento Terranova en Emiliano Zapata, vaya a dejar sin el vital líquido a los habitantes de comunidades como El Chico, El Lencero y Chavarrillo.En ese sentido, expuso que en ese municipio hay tres acuíferos y la perforación que hará la constructora para hacerse del recurso hídrico está en uno diferente al que abastece a esos residentes y por tanto "no existe tal situación"."Emiliano Zapata tiene tres acuíferos que lo nutren, hay dos en veda y hay un tercero que tiene disponibilidad y ahí fue donde se autorizó y no afecta evidentemente la zona, que los pobladores decía porque ellos están en otro acuífero", comentó tras encabezar la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.Al precisar que fue en la actual administración que se autorizó el permiso a la constructora para extraer el agua para otorgarla a quienes compren sus viviendas y departamentos en ese fraccionamiento; Robles Barajas apuntó que "todavía existe disponibilidad" para explotar ese acuífero."Si alguien más requiriera agua en ese acuífero, hay disponibilidad. Siempre que se evalúa si existe disponibilidad, primero se abre la opción a que los Ayuntamientos soliciten agua, si ellos no solicitan y existe disponibilidad, entonces se da disponibilidad a otros usuarios", puntualizó el funcionario federal.Negó que por ahora haya nuevas solicitudes por parte de la inmobiliaria, ni de otro particular interesado de hacerse del agua de Emiliano Zapata, aclarando que quien solicite el permiso y cumpla con los requisitos, la CONAGUA no se podrá negar a autorizarlo."Si llegan serán atendidas y si existe el volumen que están pidiendo", afirmó al decir que han acudido a todas las reuniones con los pobladores inconformes, aunque dijo que ellos no han querido ir a las oficinas de la Comisión para platicar, evitando señalar si esta oposición a la construcción del fraccionamiento tiene un transfondo político."No sabría decirle, la verdad todo está en regla", reafirmó el titular del Organismo Cuenca Golfo y dijo que como el pozo autorizado comprende una perforación de 260 metros, entonces no hay riesgo de dejar sin agua a los habitantes de esas localidades zapatenses."Van a buscar y todavía no sabemos si van a encontrar el agua y la calidad necesaria, una cosa es que se les haya otorgado el permiso y otra es que puedan encontrar esa agua y con esa calidad", expuso.