Emite Gobernador decreto para apoyar a MIPYES durante contingencia

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz concedió facilidades administrativas a las micros, pequeñas y medianas empresas para que las declaraciones por el Impuesto a la Nómina correspondientes a los meses de abril y marzo, las realicen a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando conserven a sus empleados durante la contingencia sanitaria a causa del virus SARS-COV2 (COVID19).



Para ello, emitió el Decreto por medio del cual se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, que desde ayer viernes entró en vigor.



Para acceder a esas facilidades administrativas se requiere que los contribuyentes (micros, pequeñas y medianas empresas) se comprometa a no realizar despidos injustificados durante el periodo que dure la contingencia sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19.



Que la base gravable total de las personas físicas o morales sujetas al pago de ese impuesto se integre de las remuneraciones de hasta 50 trabajadores o menos; que estén dados de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia de registro y control de obligaciones y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales al momento de recibir el beneficio, en relación al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.



Quedó establecido que en caso de no cumplir con los requisitos, el beneficio será inaplicable.



No obstante a lo anterior, todos los medios de pago electrónicos implementados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) permanecerán en funcionamiento.