Emite SSP convocatorias para policías estatales y custodios de penales

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) busca nuevos elementos policiacos y personal de custodia penitenciaria.Aunque no especifica el número a contratar, las convocatorias respectivas estarán abiertas hasta que se ocupen las plazas asignadas para el perfil que corresponda.Quienes aspiren a ser policías deberán ser mayores de edad y menores de 43 años; ser de notoria buena conducta; no haber recaído en condena o sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto(a) a proceso penal; tener mayoría de edad y ser menor de 43 años al presentar su solicitud; tratándose de personas del sexo masculino, contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada; y acreditar que ha concluido al menos los estudios correspondientes a enseñanza media superior o equivalente (bachillerato).En el caso de contar con estudios de enseñanza media básica (secundaria), debe sujetarse al cumplimiento de lo estipulado en una carta compromiso donde establece un término no mayor a cinco meses y medio iniciando al momento del ingreso al Curso de Formación Inicial, deberá acreditar haber concluido el nivel de enseñanza media superior o equivalente.La calidad de solicitante o aspirante no establece relación laboral o vínculo alguno con la SSP, ni con la Policía Estatal, pues representa únicamente la posibilidad de participar en el proceso de reclutamiento, selección, evaluación o formación.Las personas aspirantes que se hayan separado de alguna institución policial por no más de tres años, así como aquellas personas aspirantes que cuenten con Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo cursado en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), podrán participar en el proceso de ingreso siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos por Ley, existan plazas disponibles y la Comisión del Servicio profesional de Carrera Policial emita una resolución favorable para su ingreso.Quienes resulten aspirantes aceptados(as) serán acreedores(as) a una beca durante su periodo de formación en la Institución.Para el personal de custodia se requiere de mayoría de edad pero ser menor de 42 años; nacionalidad mexicana, estudios concluidos de bachillerato, ser de notoria buena conducta, no haber sido objeto de condena por sentencia irrevocable por delito doloso y que no se encuentre en vinculación a proceso penal.Además, tendrá que aprobar las evaluaciones de ingreso, el primer filtro en el Instituto de Formación (Centro de Estudios e Investigación en Seguridad). De aprobar el primero, continúan con el segundo filtro en el Centro de Evaluación y Control de Confianza.No contar con antecedentes penales en el Registro Nacional y Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública; no contar con suspensión, inhabilitación, ni destitución por resolución firme del servicio público, ni estar en vinculación a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables.No padecer alcoholismo y abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.