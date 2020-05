Al Calor Político:



Quiero hacer una queja ya que la empresa de TELCEL en Xalapa, nos está haciendo trabajar a pesar de la contingencia; nos dicen que es obligatorio llegar a nuestra meta porque si no nos van a descontar o nos van a levantar actas administrativas.



Varias veces se les ha dicho a los jefes que la policía ya nos ha querido “levantar” ahí en el centro ya que nuestro trabajo es de andar de casa en casa, pero ellos no nos hacen caso. Yo temo que me vaya a enfermar. Además, el pago no lo están haciendo completo, nos están descontando.