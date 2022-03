Empleados de autolavado de Xalapa denuncian precarias condiciones laborales

Trabajadores de la empresa de lavado de autos “Turbowash”, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Xalapa, realizarán este domingo una protesta ante las precarias condiciones en las que laboran.Un grupo de trabajadores que se identificó plenamente pero pidió la reserva de sus nombres, señaló que se presentarán en las instalaciones de la empresa pero no laborarán hasta hablar con el propietario.Entre las irregularidades mencionaron que hay días que reciben incompletas las quincenas.Explicaron que representa para ellos un “duro golpe a sus bolsillos” cuando no reciben su quincena completa, toda vez que la mayoría de ellos son los responsables de llevar el sustento a sus hogares.Además, de los más de 20 trabajadores no todos están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y mucho menos tienen derecho al reparto de utilidades ni prestaciones de fin de año.La situación que viven, añadieron, atenta contra sus derechos como trabajadores, por lo que mañana domingo habrán de hacer una protesta pacífica pero de brazos caídos.