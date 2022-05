Empleados de la gasera “Gas1” acusan despidos injustificados, en Nogales

Por lo menos tres trabajadores de la empresa “Gas1”, en Nogales, han sido despedidos tras la protesta que hicieran el pasado 18 de mayo para reclamar compensación ante los 60 pesos que recibieron como pago de utilidades.Personal de la gasera recordó que en la fecha mencionada se inconformaron por la mínima cantidad que les fue entregada, pues consideran que no corresponde a la realidad de las ventas.Incluso, señalaron, ese día solicitaron que si, no les daban más recursos, por lo menos les dieran 30 kilogramos de gas.Hasta ahora no ha habido respuesta a dicha petición pero lo que sí hubo fue despidos y al menos tres de los compañeros fueron dados de baja y creen que en los próximos días se liquidará a más personal, pues ha habido amenaza de la empresa de que los correrían si continuaban con las exigencias.Indicaron que a pesar de que cuentan con un sindicato, el comité hasta ahora no ha respaldado al personal ni ha hecho nada por ellos.Al momento no saben si sus compañeros despedidos procedieron con una demanda ante la autoridad laboral.