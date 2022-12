Empleados del Bienestar denuncian acoso de la Directora Regional, en Boca del Río

Empleados de la Secretaría de Bienestar en la región de Veracruz-Boca del Río denunciaron públicamente que son acosados por la nueva directora regional de la dependencia, Alejandra Rivera Arroyo.Afirman que son citados fuera del horario laboral, reciben malos tratos y especulan que el objetivo es hacerlos renunciar para contratar a nuevo personal.“Se ha excedido en sus malos tratos con el personal. El día de ayer, aquí les estoy mostrando, a las 9:20 de la noche, casi 10 de la noche, citó de urgencia a unas compañeras. Esos no son horarios laborales. Ayer, tronándole los dedos, corrió a personal de Bienestar. Esos no son modos, tiene unos horarios de jornada excesivos. Supongo que lo que está haciendo es cansar al personal para meter a la su gente. Pero no es la forma correcta de estar haciendo acoso al personal”, dijo uno de los inconformes.Los servidores de la nación se congregaron afuera del Centro Integral de Bienestar ubicado en la avenida Urano de Boca del Río para señalar la situación.Expusieron que fueron reprendidos por no asistir a la marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.“Algunos compañeros al decir que por alguna situación personal no podían ir, les reprendió y los acosó desde que llegó de la marcha. Enseguida empezó a mandar a algunas jornadas. Ya no había nada que hacer y ella los quería ahí, nada más por no haber ido. Creo que una compañera dijo que porque tenía tres hijos y no las podía dejar solos. Otra dijo que tenía unos quistes en el ovario, hasta le pidió los análisis para checarlo y le dijo que esa no era razón para que dejara de ir”.Además de la protesta aseguraron que realizarán un escrito para exponer sus quejas que será entregado en la Ciudad de México.