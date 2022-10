Empleados IMSS salen a Plaza Lerdo; exigen la localización con vida de compañera

Esta mañana trabajadores de la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se manifestaron en plaza Lerdo de Xalapa para exigir a las autoridades dar con el paradero de Itzel Valdez Pérez, una enfermera de la clínica que habría desaparecido el día de ayer al salir del trabajo.Itzel cuenta con 32 años de edad y ha laborado en el IMSS al rededor de 12 años, desempeñándose en el área de urgencias pediátricas, así lo destacaron los presentes.Jacqueline Lopez, una de sus compañeras Adriano que no tienen hasta el momento respuesta alguna de la fiscalía; “queremos el apoyo de la fiscalía, que nos digan porque no tenemos respuestas alguna. Nos falta una enfermera, desapareció ayer saliendo de guardia saliendo de la 11, necesitamos el apoyo para localizarla. Es nuestra compañera y amiga, es madre de familia, es esposa y sus hijas la esperan”.Misma quien señaló que hasta el momento es lo único que saben, qué Itzel habría desaparecido al salir de guardia a las 8:10 de la mañana el día de ayer y su esposo ya no la localizó.“No nos tienen respuesta y ya son 24 horas, en estos momentos el tiempo es valioso. No sabemos dónde está, no sabemos si está padeciendo o sufriendo, no sabemos si tiene frío o hambre, sus hijas la necesitan; una niña de 2 años y una de 6 años, su esposo y nuestros pacientes también la necesitan. Nosotras como compañeras vamos a exponernos a lo mismo que ella, no, necesitamos el apoyo de la fiscalía ya”, comentó Susana Ronzón García, una más de las compañeras de Itzel que estuvo presente en la manifestación.Sus compañeras aseguran haberla visto salir del nosocomio la mañana de su desaparición, esto tras cumplir con su horario de trabajo al cubrir con su guardia durante la noche.También afirman que es una persona tranquila y trabajadora, por lo que descartan que haya recibido amenazas.Las manifestantes señalaron que ya cuentan con la ficha de búsqueda, sin embargo, recriminan la falta de respuesta por parte de fiscalía, ya que esta es la única que tiene acceso a las cámaras de vigilancia y no han dado información alguna.