Trabajadores de bares y cantinas se manifestaron en calles de la ciudad para exigir la apertura, afirmaron que ya no aguantan la crisis en la que se encuentran pues desde marzo pasado están sin empleo.



Los dueños señalan que no tienen ya dinero para el pago de salarios, rentas, energía eléctrica, agua y otros servicios.



Desde marzo pasado, por decreto federal el Ayuntamiento ordenó el cierre de todos los antros, bares y cantinas en la ciudad, que en total son unos 600 negocios y hasta ahora sólo se les permite la venta para llevar de lunes a jueves y de viernes a domingo hay ley seca.



Cabe señalar que Córdoba registra 696 casos positivos de COVID-19 y está en semáforo rojo, por lo cual seguirán cerrados los denominados giros negros hasta que lo determine el Gobierno.



Por parte de la autoridad municipal no hubo información alguna, pues señalan que son indicaciones de la Secretaría de Salud.