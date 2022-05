Empleo formal logró repuntar en Veracruz

El empleo formal en Veracruz creció en un 3.9 por ciento de abril de 2021 a abril de 2022, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al actualizar los indicadores de ocupación y empleo.A pesar del avance de 2021 a 2022, el porcentaje de personas con un trabajo en Veracruz cayó en un “bache”, al no registrar diferencia de marzo a abril del actual año.Así, para Veracruz, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestra una tasa de ocupación de 93.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) para abril de 2021, mientras que un año después, esta aumentó a 97.4 por ciento.Para el cálculo, el INEGI considera una Población Económicamente Activa de 3 millones 296 mil 444 hombres y mujeres en Veracruz, de los que 3 millones 210 mil 838 tienen trabajo y hay 85 mil 600 personas en desocupación (correspondiente a marzo de 2022).Al mismo tiempo, de abril de 2021 a abril de 2022 el INEGI estima que la Población Económicamente Activa (mayores de 15 años, no pensionados, no jubilados y no dedicados a labores del hogar) aumentó a 41 mil personas más.Es decir, de un año a otro la iniciativa privada o el sector público contrataron a 128 mil 561 personas, estimó el INEGI.Hay que recordar que la ENOE correspondiente al tercer trimestre de marzo advierte de una pérdida de 72 mil 403 empleos.Así, para diciembre de 2021, Veracruz registró una población ocupada de 3 millones 283 mil 241 personas; pero al nuevo corte del 31 de marzo de 2022, la cifra descendió a 3 millones 210 mil 838 personas ocupadas.Lo anterior equivale a una diferencia de más de 72 mil personas con corte al primer trimestre de 2022.