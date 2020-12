Emprende CANIRAC campaña de concientización para mantener medidas preventivas

A través del programa "Estamos Cubiertos", la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) busca concientizar a los socios, su personal y clientes a mantener sus medidas preventivas contra el COVID-19, en un intento de que prevenir más contagios.



David Castañeda Roldán, socio de la Canirac, mencionó que la pandemia no ha llegado a su fin y en la Ciudad de México los hospitales de nueva cuenta se están llenando, mientras que en Veracruz el semáforo pasó a amarillo.



"Es momento de insistir con la sociedad para no regresar a la restricción de actividades, pero sobre todo para que no haya más contagio y pérdida de vidas", remarcó.



Destacó que al inicio de la pandemia la CANIRAC inició su programa Mesa Segura, que sentó las bases de los programas que posteriormente emitió el gobierno.



Agregó que en los restaurantes de los socios se ha mantenido un proceso de capacitación constante por la doble responsabilidad que se tiene, tanto con el personal como con los clientes.



Esas medidas, mencionó, implican que los empleados no andan con el uniforme en la calle y a su llegada de le toma la temperatura y se lleva un registro clínico, ya que los contagios pueden estar en todas partes.



Con base en ese registro clínico, indicó, se acepta o rechaza al personal, y con ello se cuida al resto de los empleados y a los clientes.