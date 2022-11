Emprendedoras y autosuficiencia alimentaria, el proyecto de la 4T para Veracruz

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, destacó que en 2022 se siguió apoyando e impulsando a las mujeres a través de proyectos de emprendimiento, producción y de autosuficiencia alimentaria.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.TV, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que siguen apoyando a quienes más lo necesita de una manera “muy honesta”, en particular sector femenino de 18 a 65 años que están en sus casas apoyando a su familia y sacando adelante de sus hijos.“El Programa Mujeres Emprendedoras ha sido ha sido la verdad muy benéfico, los testimonios que ellas nos dan son siempre muy satisfactorios, el Programa de los Módulos de Autosuficiencia Alimentaria también, muchas mujeres participan ahí puesto que siempre encontramos en las encuestas los primeros son las mujeres”, destacó.El funcionario estatal dijo que en obra pública, la SEDESOL participó este año con más de 300 millones de pesos en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA).Además de los programas enfocados a las mujeres, expuso que otro que se echó a andar en 2022 es el de “Huertos Infantiles”, enfocándose a la población de jóvenes que junto con sus maestros o sus papás se fomenta la siembra con hidroponia.“En este año estamos haciendo eso y también incluimos y pan tenemos el de los Módulos Comunitarios de Agua Purificad, este año estamos haciendo 20 de esos y también es un programa que nos ha traído mucho beneficio porque son plantas que producen agua purificada y les damos el apoyo a un grupo de personas, se agrupan y hacen sociedades y pueden adquirir una planta purificadora”.En este sentido, enumeró que el padrón de beneficiarios en 2022 está conformado por más de 10 mil personas este año para los programas sociales, invirtiendo 92.1 millones de pesos para esas cuatro iniciativas.“Aparte la obra pública que SEDESOL está invirtiendo 150 mdp para hacer pisos firmes, techos firmes, los cuartos dormitorios por ejemplo y estamos haciendo nuevamente las estufas ecológicas, que muchos nos han pedido en la parte de la Sierra, sobre todo, donde hacen falta”, expuso.Fernández Sánchez afirmó que todo se hace con base en los indicadores de rezago, como es el caso del hacinamiento que todavía está alto, y por ello es que se construyen los cuartos dormitorios.“El hacinamiento todavía persiste en las familias veracruzanas, sobre todo en la parte más serrana donde todos duermen en un mismo espacio y se trata de separar a niñas, adultos, a los abuelos y eso le sirve para mejorar su condición de vida”, destacó.Otra de las problemáticas que persisten en la Entidad son los pisos de tierra en las viviendas, para quienes construyen su piso firme.“Seguimos visualizando que en los resultados del publicaciones que hace CONEVAL siguen siendo las zonas serranas (las que tienen mayor rezago), estamos trabajando mucho en la Huasteca Alta, por ejemplo, en Zontecomatlán, Zacualpan, toda esa zona; y también estamos trabajando mucho en la zona de Papantla, los municipios que están alrededor del Totonacapan todavía hay áreas de mejora y que hacerlas, son oportunidades de invertir”, adicionó.El integrante del Gabinete Estatal agregó que también realizan acciones en la Sierra de Zongolica y en la zona Olmeca.“En cuatro que llevamos, ya le dimos la vuelta 212 municipios. Siempre habrá esa manera de hacerlo enfocado donde hace falta”, refrendó.La Pandemia de COVID-19, particularmente en 2020 y 2021, no paró las actividades de la SEDESOL, sobre todo en los programas prioritarios.“La pandemia sí nos afectó en cuanto a tener que hacerlo de otra manera, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, así que la pandemia para nosotros fue una limitante para hacerlo”, manifestó al añadir que en 2022 la demanda de apoyos ya no fue igual que en los dos años anteriores.“La SEDESOL en 2020 y 2021 creó los programas emergentes para sectores de la población y en esos dos años al menos estuvimos invirtiendo de nuestro presupuesto alrededor de 112 mdp, para darle apoyos a la gente que se quedó sin la oportunidad de un trabajo”.Además, en el uso eficiente del presupuesto y la aplicación austera del recurso este año se logró impactar en los indicadores de mayor rezago dirigido a los más pobres.Con relación a las metas para el próximo año e inclusive para el 2024, comentó que seguirán con la línea de trabajo ya trazada para el sexenio, a través de la estrategia “Sembremos Bienestar Común” y alineados al Programa Veracruzano de Desarrollo.“Por el otro lado tenemos el Agenda 2030 que también es un programa que se está siguiendo, estamos alineados a eso, entonces los retos son mantener y hacerlo más que podamos con lo que nos den”, abundó al adicionar que al ser un gobierno “diferente” seguirán bajando “del escritorio al territorio”.“Nos involucramos con la gente, escuchamos a través del diagnóstico que hacemos en muchos municipios, hemos hecho muchos diagnósticos y de ahí salen otras y de sus programas enfocados a ello, supervisamos la obra, vamos ahí, entregamos apoyos, supervisamos que la gente lleve a cabo sus proyectos y estamos ahí”, concluyó Guillermo Fernandez Sánchez.