Empresa a cargo del AIFA rentará avión presidencial para bodas y 15 años: AMLO

Debido a que no se ha vendido el avión presidencial TP01, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se le entregará a la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica para que lo rente en bodas, 15 años o viajes de negocios y con ello se pueda pagar su mantenimiento.En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que el Boeing 787 no ha sido vendido por lujoso y extravagante y los interesados no han querido pagar el precio de avalúo pero si se logra vender en lo que es rentado “adelante”.“El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca-Maya-Mexica que va a operar el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Chetumal y Palenque, se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y se utilice, para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos; se renta para pagar sus gastos y mantenimiento”.“Si alguien quiere, porque se va a casar, ya lo pensó bien y va a llevar a sus familiares y amigos, o 15 años o cumpleaños o una empresa que quiera darle un reconocimiento a sus trabajadores lo renta para ir a Cancún o Los Cabos”.El mandatario dijo que se conservará el avión presidencial tal y como está porque es una cosa impresionante. Es muy lujoso, es una experiencia.“Hay quienes pagan para ir al espacio. No se ha podido vender porque lo hicieron muy extravagante y está hecho a la media y darle otro uso, reconvertirlo para 240 asientos. Ahora tiene 80, ya no es posible. Hasta técnicamente es complicado por el material que tiene. Ha costado mucho venderlo y no queremos rematarlo y no han querido comprarlo”.