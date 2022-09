Empresa no cobrará finiquito hasta que rehabilitación de Miguel Alemán cumpla con calidad

La obra pública exige fianza de garantía por vicios ocultos.El Ayuntamiento de Xalapa no puede liquidar o recibir ninguna obra si no cumple con las especificaciones y calidad exigidas, tal como lo señala la Ley de Obra Pública.En ese sentido, la rehabilitación de la avenida Miguel Alemán será atendida por el contratista, de lo contrario no podrá cobrar el finiquito.Todas las obras requieren fianza de garantía.