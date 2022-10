Empresa que contrató Hipólito no entregó luminarias prometidas, revela Ahued

La empresa Teletec de México SA de CV, que fue contratada durante el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero para la "rehabilitación del Alumbrado Público en diferentes calles de Xalapa", por lo que recibió 43 millones 237 mil 732.54 pesos, no habría entregado las luminarias que se establecían originalmente en el acuerdo firmado con el Ayuntamiento; ahora la situación es analizada por la Contraloría Municipal y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz.Ello fue dado a conocer el actual alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien expuso que "hay un tema pendiente, que seguimos revisando y tenemos que pedir información al respecto”."Lo que pasa es que no entregaron las que concursaron. Hubo un convenio intermedio y lo está revisando contraloría. Me quedaría corto en la explicación pero están revisando y tenemos que tomar la decisión de acuerdo a los hallazgos que tengamos para no ser responsables o corresponsables si es que hubiera (una irregularidad). Ésas están también en el ORFIS, en un proceso de investigación", puntualizó en entrevista.Además, comentó que tras la revisión de estas lámparas y su funcionamiento, se dieron cuenta que no todas cumplían con las características estipuladas en el contrato XALDOP-029/20-LP, con fecha 30 de julio del 2020, pagado con recursos provenientes de recursos fiscales 2020 y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido del 2019."Por eso hicimos este aviso y está en el ORFIS, que tendrá que determinar, porque hicieron a la mitad del camino un acuerdo entre partes y ni siquiera entregaron las que estaban licitadas, sino otras diferentes. Digo, si son de buena calidad, qué bueno, no hay problema, adelante, pero tengo muchas que están prendidas y otras a las que se les mete el agua y otras que están parpadeando", explicó Ahued Bardahuil.El contrato entre la Alcaldía Capitalina y Teletec de México SA de CV, corporativo con sede en la Ciudad de México, implicaba la colocación de más de 9 mil 100 lámparas LED en 87 colonias de la Capital.El presidente municipal manifestó que están reuniendo la información, junto con el dictamen de la auditoría al contrato y la revisión de las luminarias, más una muestra "real" de las lámparas que fallan, para que la Contraloría Municipal tenga más elementos y pueda proceder como corresponda."El cambio de las luminaria creo que fue porque el proveedor ofreció unas y ya no las pudo entregar porque creo que ni era fábrica, era distribuidor, algo así, y entregó otras. Creo que era una entrega de unas 7 mil luminarias, sí las entregaron todas, pero no entregaron las que estaban en el inicio de la propuesta y queremos ver qué pasó, si es para mejorar, hasta los felicitamos", refirió el munícipe xalapeño.