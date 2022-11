Empresa tiró árboles sin permiso por obra del Centro de Ecotecnias; ya fue multada

La Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa multó a la empresa que lleva a cabo la construcción del Centro de Ecotecnias en el parque Margarita Maza de Juárez, en la zona del Ferrocarrilero, luego de que derribara árboles sin autorización y realizara otras acciones no contempladas en la autorización concedida por la autoridad municipal.En conferencia de prensa, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que también podría haber suspensiones debido a los daños ambientales causados en la ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).“La empresa fue multada por nosotros, en -la Dirección de- Medio Ambiente tenemos a una mujer muy cuadrada en ese aspecto, presentó la multa y es una obra federal, que tiene la obligación de hacer la supervisión y la auditoría”, comentó.Aunque el Ayuntamiento no ejecuta esta obra, que ha despertado inconformidad de grupos ambientalistas y vecinos, Ahued Bardahuil comentó que en un principio se validó el proyecto.“Aquí tuvimos muchas reuniones con los vecinos y ambientalistas, ayer los atendimos, los volveremos a atender, pedimos una reunión con autoridades estatales ambientales, pero nosotros procedimos ya a la multa correspondiente, pero es un tema federal”, insistió.Cabe recordar que la Asociación Civil Proambiental Xalapa logró amparo de la justicia federal que suspende provisionalmente la construcción del Centro de Ecotecnias, al tiempo que sus representantivos acusaron a la administración municipal de no realizar la supervisión adecuada para evitar mayores daños al ecosistema de esa zona.Ante ello, el Alcalde aseguró que la empresa tendrá que responder si modificó el proyecto original.“El proyecto fue aprobado y fue consensuado con todos los vecinos y ambientalistas, pero si hay una modificación tendrá que responder el contratista con todo, y por eso ellos tienen ya un amparo, han promovido un amparo y nosotros no nos oponemos, que se defiendan, es medio ambiente”, precisó.Después de acostar que las autoridades ambientales federales y locales van a tener que intervenir en la ejecución del proyecto; reveló que la sanción económica habrían sido de aproximadamente 90 mil pesos porque “debieron tocar algunos árboles tengo entendido”.“Tendrán que revisar en el amparo si el proyecto fue modificado, pues tendrá consecuencias quien lo está construyendo, porque no está a nuestro cargo ni la supervisión, ni la ejecución de la obra”, enfatizó el presidente municipal de Xalapa.