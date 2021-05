Empresaria salió a regalar juguetes a niños de Xalapa

Victoria, empresaria originaria de Coatzacoalcos con más de 10 años radicando en Xalapa, se ha dedicado a apoyar a las personas sin esperar nada a cambio.



Las carencias que tuvo en su vida las convirtió en ayuda para los más necesitados, pues ha dedicado su tiempo a brindar alimentos en los hospitales y regalar juguetes a niños y niñas de la capital, todo sin ningún color partidista.



"Lo hago porque en su momento tuve carencias y no hubo nadie que nos diera nada a mis hermanos ni a mí. Ahora que soy dueña de mis propios negocios comparto de lo mucho que me da Dios".



Con 27 años de edad, ha recorrido toda la ciudad, semáforos, colonias, entradas de supermercados y distintas calles. El pasado Día del Niño, obsequio 3 mil juguetes, 3 mil pambazos y 3 mil paquetes de dulces.



"Llevo 10 años haciendo esta labor, sin compromiso o que alguna fundación me done algo. El 10 de mayo regalo en los pueblos cobijas; en diciembre, Día de Reyes, y todos los días en los hospitales comidas. Todo es con mis recursos".