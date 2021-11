Empresario de Coatzacoalcos niega vínculos con supuestos delincuentes

El empresario cítrico Erasmo Vázquez González, alias “El Chivo”, negó los señalamientos hechos por algunos medios de comunicación, que lo vinculan con grupos delictivos y dicen que tiene relación con su hermano Abel Vázquez, excandidato a la Alcaldía de San Juan Evangelista y con Édgar “N”, detenido recientemente por presunta extorsión, amenazas y portación de arma.Vázquez González mostró su descontento en redes sociales, indicando que es víctima de la prensa y de políticos que se incomodan, pues se considera la única persona en el sur que alza la voz contra los abusos de la delincuencia.Dijo que aunque Édgar “N” comparte uno de los apellidos, no tiene relación alguna con ese individuo, quien ha sido detenido en un par de ocasiones por delitos de alto impacto.En la información que circula lo vinculan también con su hermano Abel Vázquez, a lo que el empresario expresó que la información es falsa refiriendo que tiene diez años que no guarda ningún tipo de relación con él.Señaló que su hermano sí tuvo de chofer a Édgar “N” cuando fue candidato a la Alcaldía de San Juan Evangelista. Este último fue detenido en octubre pasado al estar relacionado con una banda dedicada al robo de autos. Además, lo arrestaron el pasado martes 3 de noviembre tras ser señalado como uno de los responsables que dispararon a un comercio en la colonia El Tesoro; al momento de la detención le encontraron un arma de fuego, dos bombas molotov y una cartulina alusiva a un grupo de la delincuencia organizada.“El Chivo” destacó que, como empresario agrícola, cuenta con una trayectoria de 40 años dedicados a generar riqueza y empleos para los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.Dio a conocer que él y su familia donaron una fracción de los terrenos en los que se está edificando el cuartel de la Guardia Nacional, en la ciudad de Cárdenas, como forma de apoyo al gobierno en la lucha contra la delincuencia:“Yo nunca le he robado un peso a nadie ni le he quitado nada a nadie. Lo que sí he hecho es levantar la voz en contra de los malandros que muchos políticos no se atreven a hacerlo por miedo o compromisos”.“Édgar Vázquez es un delincuente, el cual no considero de mi familia ni jamás he cruzado una palabra en mi vida”, finalizó Erasmo Vázquez González.