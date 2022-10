Empresario de Orizaba no ve obra pública relevante por parte del Gobierno Estatal

De no mejorar las condiciones de los veracruzanos en lo que resta de la administración estatal, el próximo Gobernador tendrá muchos problemas para sacar al estado adelante, consideró el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Córdoba-Orizaba, David Castañeda Roldán.En la entidad y en la región “obras no hay, o algo como una situación que sea relevante”, por lo que seguramente esta etapa pasará a la historia como “un periodo sin brillo”.Consideró que desde Miguel Alemán Velasco no hay una sola obra estatal que pueda considerarse de alto impacto y lo que se ve es que son obras de relumbrón, como pavimentaciones de calles, pero no hay más.Indicó que en la región lo que iba a ser el distribuidor vial de Buena Vista quedó sólo en un elefante blanco que nadie retomó ni concluyó, mientras que el tan anunciado proyecto del periférico Córdoba-Orizaba-Mendoza quedó sólo en eso.Recordó que el Gobernador se comprometió a la remoción de la caseta de Fortín, pero no lo logró; tampoco se buscó alguna opción, como hacer un libramiento, dijo.Agregó que no se vislumbra que en lo que resta de la administración se haga alguna obra importante para la región o el estado, más bien se ve un momento oscuro y de inactividad, por lo que los empresarios están a la espera de lo que pueda hacer la próxima administración.