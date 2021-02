Empresario de Veracruz puerto expande negocio y hasta vende acciones en el extranjero

A contracorriente por las afectaciones que ha dejado a nivel mundial la pandemia del COVID-19, una empresa veracruzana de venta al detalle se se sigue abriendo paso en países de Sudamérica, por lo que ahora tiene a la venta accionesLa empresa Shifu, instaló su primera tienda en el Puerto de Veracruz hace 10 años, en ese tiempo han logrado colocar más de 100 franquicias en México, y actualmente buscan expandirse en Brasil con la venta de acciones, esto, a pensar de la contingencia sanitaria actual que ha golpeado casi en todos los sectores laborales, señaló Alfonso Barradas Saavedra, director general.“El tema del COVID ha sido algo difícil, porque al principio no sabíamos que iba a pasar, lo tomamos como un momento de adaptación y de cambios para sacar el mejor provecho posible, por lo que en estos momentos estamos realizando una venta de acciones limitadas para poder expandirnos a Brasil”, explicó.El director de Shifu, empresa dedicada al comercio minorista de productos como papelería, bisutería, juguetería, cocina e higiene personal, divididos en precios muy accesibles, detalló los pasos a seguir para quienes quieran ser accionistas y tengan el gusto por los negocios con una visión internacional.La venta de acciones se llevará a cabo del 15 de febrero al 15 de marzo, cabe destacar que solo será un número limitado de acciones.El proceso inicia en llenar un formulario en el siguiente link https://n9.cl/vw82 o a través de Facebook Shifu Franquicias, también al teléfono: (229) 980 8980 donde de manera personal le darán seguimiento para que no exista problema alguno en las solicitudes.Por último , Alfonso Barradas invito a los jarochos y ciudadanía a adquirir una de las acciones ofertadas, ya que no solamente se vuelven parte del proyecto de expansión en Brasil, sino que como accionistas se convertirán en parte de la empresa obteniendo beneficios de las ganancias de la totalidad de las divisiones de la empresa.Shifu, a obtenido reconocimientos como el de un franquiciatario que estuvo nominado con el premio Best Franquicia in the World, que se da en Florencia, Italia, por el crecimiento que tuvieron en Colombia.