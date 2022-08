Empresario se deslinda de señalamientos de Alcaldesa de Sayula de Alemán

El empresario citrícola Erasmo Vázquez González, del sur de Veracruz, se deslindó de cualquier acusación en su contra hecha por la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas.En sus redes sociales, el también ganadero "colgó" un video en el que detalló tener información que la presidenta municipal interpuso una denuncia en su contra en Ciudad de México, presuntamente por tener secuestrado a su hijo menor de edad.Dijo desconocer por qué la Alcaldesa hizo tales señalamientos y añadió que él permanecerá en su rancho ubicado en las inmediaciones de Sayula de Alemán, pues no tiene nada que ocultar."He recibido información de que el día 8 de agosto la señora Lorena Sánchez interpuso una denuncia en México que tiene un hijo secuestrado y que lo tienen aquí en mi rancho. Yo nunca me he dedicado a eso señores. Yo soy un empresario, un hombre que tengo una trayectoria de trabajo muy grande, lo único que busca la señora es desprestigiarme, cuando su propio hermano pasó por su hijo. Ellos saben dónde está su hijo porque ellos mismos pasaron a buscarlo. Que dicen que su secretaria está secuestrada y su secretaria está en Sayula, estuvo con ella en México. Es una forma de querer difamar la señora esta. Yo no sé por qué reacciona de esa forma, cuál es su desesperación tan grande que tiene. Una señora que se ha dedicado a jugar a los casinos, todo el tiempo está metida en los casinos. Es una señora que no tiene control de nada, ni de drogas, ni de alcohol. Yo soy hombre de trabajo, nunca le he hecho nada a nadie. Este es mi rancho, yo de mi rancho no me voy a mover. Sé que dio la ubicación de mi rancho para que me lo catearan. Yo no me voy a mover porque no tengo que esconder, todos los pueblos del sur me conocen y saben que soy un hombre de trabajo", explicó.Vázquez González, mencionó que a su vez Lorena lo acusó de tener armas, mismas que aclaró, son legales pues cuenta con los registros ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)."¿De qué me puede acusar la señora Lorena?, ¿que tengo unas armas? Las armas que tengo son legales, son compradas en la Secretaría de la Defensa Nacional y aquí están los registros de que las armas están debidamente registradas. Su desesperación es porque tiene muchas deudas, que le debe a mucha gente, que ha robado a mucha gente, que tiene queja de mucha gente que ha robado. Pero eso no me interesa a mí; lo que haya robado no es problema mío", expuso.En el video con duración de 2 minutos, pidió disculpas a Sayula por haber confiado en Lorena, pues aseguró que como cualquier ciudadano apoyó a esta cuando aspiraba a ser Alcaldesa."Quiero pedirle una gran disculpa al pueblo de Sayula porque me equivoqué. Me defraudó a mí y defraudó al pueblo de Sayula. Yo no soy político, pero en su momento como cualquier ciudadano me metí a apoyarla, pero me siento decepcionado y defraudado. Aquí estoy en mi rancho y no me iré porque nunca he cometido un delito", finalizó.