Empresarios de Orizaba anuncian su apoyo a “Un día sin nosotras”

La CANACO en Orizaba respetará a las trabajadoras que decidan faltar el próximo 9 de marzo como parte del movimiento “Un día sin nosotras”, indicó el presidente de ese organismo, Francisco Jiménez Haces.



Indicó que son alrededor de 10 mil mujeres las que laboran en diversos establecimientos agremiados a la Canaco y que pudieran no acudir a trabajar en esa fecha.



Aseveró que quienes decidan participar en ese paro nacional en la zona centro, no se harán acreedoras a sanciones ni descuentos económicos.



Expresó que la Canaco está a favor de la seguridad de las mujeres, niñas y niños y hombres, y los socios están conscientes de la grave situación de violencia que viven las mujeres, por lo que “todas las que se quieran sumar adelante, respetamos su decisión, si ellas faltan no vamos a decir nada”.



El representante de los empresarios de la zona de Orizaba indicó que la violencia de género ahora también llega a las niñas y esos hechos son inaceptables.



Destacó que por ello se hizo el llamado a los socios a ser conscientes de esta problemática y respetar la decisión de las mujeres que se ausenten en sus puestos de trabajos el día 9 de marzo.



Indicó que independientemente de ello, la Concanaco trabajará en la elaboración de un manual de prevención y combate a la violencia de género en los lugares de trabajo, así como un protocolo para las empresas para establecer un sistema de denuncia y canales de prevención.