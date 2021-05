Empresarios de Poza Rica buscan cómo pagar créditos con bancos

Empresarios de la región norte plantean flexibilizar los pagos de créditos emitidos al sector privado, destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Poza Rica, Francisco Javier López Gómez.



“La idea es que nos escuche sobre la reactivación económica que estamos planteando, que es muy necesaria en estos tiempos aunque ya se ha venido aumentando la reactivación pero no estamos al cien por ciento como en febrero del año pasado”.



Previo a sostener reunión de trabajo en la ciudad de Xalapa, el comerciante dijo que si bien ha habido una recuperación paulatina en la zona de Poza Rica, el empresariado carga con los compromisos contraídos con la banca privada.



“En Poza Rica, específicamente, hemos planteado primero que nada que los bancos nos difieran los préstamos que nos han dado, que nos den prórrogas con tasas a bajos intereses”.



Dijo que en pro de la reactivación, el comercio establecido sostuvo reuniones con autoridades de los municipios conurbados de Papantla, Coatzintla, Cazones, Tihuatlán y Poza Rica a modo de gestionar el establecimiento de parques industriales.



“Ya que PEMEX se ha venido a la baja y era nuestra principal fuente de empleo y que mayor aporte tenía a Poza Rica y la región”.



Aunque enfatizó que se debe garantizar el suministro del agua, ya que no se puede invitar a las industrias a que se instalen si no se cuentan con los servicios necesarios.