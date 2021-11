Empresarios esperan apoyo de diputados ante deuda del Gobierno

El coordinador general del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México AC, Carlos Abreu Domínguez, pidió a los nuevos diputados locales que faculten al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, para disponer de una partida especial de recursos con la cual pagar los adeudos que se tienen con contratistas y proveedores de gobiernos anteriores."No quitamos el dedo del renglón porque eso va a ser muy importante para la reactivación económica de la región. Le pedimos ahí que apoyen los nuevos diputados que acaban de tomar posesión, que apoyen al Secretario de Finanzas y puede tener una partida especial y llame a los empresarios a los que se les adeuda", externó.En conferencia de prensa, el excandidato petista a la Diputación Federal por Xalapa acotó que estos proveedores y contratistas invirtieron su recurso y "tristemente" las administraciones pasadas no les pagaron.Enumeró que en el "radar" del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México A.C., son alrededor de 40 empresas a las que se les debe por los servicios, bienes y obras ejecutadas principalmente en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.Sobre los préstamos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), a empresarios veracruzanos y que más de la mitad de éstos no se están pagando; Abreu Domínguez señaló que una vez mejore la economía para ellos, seguramente se pondrán al corriente."Que les den un poquito de tiempo en lo que se recupera la actividad económica y seguramente van a estar haciendo sus pagos", aseveró al acotar que esto tal vez pueda deberse a que "las cosas no han salido como esperaba el sector empresarial".Apuntó que para la recuperación económica es importante apostarle al consumo local, por eso invitó a las xalapeños a "hacerles el gasto" a las empresas locales durante El Buen Fin, que inicia este miércoles."Otro de los momentos importantes pueden ser las remodelaciones en casa, lo que viene siendo impermeabilización, pintura, que eso está dando muchos empleos a gente para hacer esos trabajos", abundó.