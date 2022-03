Empresarios están hartos de Caseta de Fortín; proponen soluciones

Los empresarios de la zona Orizaba-Córdoba no pierden la esperanza con la caseta de Fortín de las Flores, la cual han pedido una y otra vez que sea eliminada pues es “un muro económico”.En rueda de prensa, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Orizaba-Córdoba, liderados por su presidente, Luis Cruz Montesinos, dieron a conocer que tienen dos propuestas para el Gobierno Federal, diputados y senadores, a fin de que se resuelva este problema que data de hace 35 años y ha sido una lucha de este sector."Ya no queremos más congestionamientos, por eso proponemos una caseta automatizada, que nos den un carril para Córdoba y Orizaba. Nosotros estamos analizando por estudios de los propios arquitectos e ingenieros, que en la misma caseta hay un derecho de vía de 40 metros, en esos 40 metros se pueden construir algo similar a lo que se tienen en el caseta de San Martin Texmelucan y puede tener hasta 12 carriles".Añadió que estos terrenos pertenecen al Gobierno Federal, por ello no tendrían que hacer alguna erogación en compra de predio.La segunda propuesta es usar el puente que no se acabó de construir en la zona de Buena Vista, pues son terrenos presupuestados y programados para ser parte de un trébol."Esos terrenos son también de Gobierno Federal y ahí podría poner una caseta de 20 carriles; ahí está la solución, no tenemos que irnos a ningún otro lado".Añadió que han tocado puertas de senadores, de diputados locales y federales, para que puedan ayudarlos en este problema. "Ernesto Pérez Astorga, nuestro senador, ya tiene la información".Sobre si habrá voluntad política para aterrizar alguna de estas dos propuestas, dijo que al existir varios actores políticos sumados, se piensa que pueda progresar esta proposición."Que nos den una caseta digna, que tengamos un carril libre y encontrar un beneficio para toda la población. Es una forma de demostrar que este trabajo es conjunto y lo podemos hacer. Vamos a esperar al menos un mes. Porque el libramiento que se había prometido para la región van a pasar años y no lo harán, ojalá me equivoque".