Empresarios lamentan salida de Ivonne Quirarte de Dirección de Turismo de Xalapa

Como sorpresiva y lamentable calificaron los líderes de cámaras empresariales y representantes del sector restaurantero y hotelero de la Capital la salida de Ivonne Quirarte Mora de la Dirección de Turismo de Xalapa.En ese sentido coincidieron que sería bueno que el Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil ofreciera un posicionamiento oficial del cambio en dicha área, que ahora estará a cargo de Julio Gutiérrez Baxín; pues a dos meses de haber comenzado la administración, a su decir, esto genera suspicacias, dado el trabajo que ella estaba desarrollando.“Nada más nos tomó de sorpresa, no tenemos más más datos, no he podido pues tener la información certera de exactamente qué fue lo que pasó con la compañera Ivonne, quien conoce el tema turístico”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.Dijo esperar que este cambio sea en pro del turismo en la Capital y la región, ya que es una actividad preponderante y necesaria para el desarrollo económico y la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.“Ella tuvo la gentileza la cortesía, la visión de reunirnos a los diferentes representantes de cámaras donde nos expuso cuáles eran sus ideas, nos abrió esa parte para retroalimentarla y también nosotros le expusimos algunas ideas, algunas necesidades del sector y esto en lo que fue CANACO, lo vimos muy bien y acertado”, precisó Martínez Ríos.Esta forma de trabajar de Quirarte Mora, a su juicio, contrastaba con la que tuvo su antecesor en la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, con quien, acotó, “desafortunadamente no tuvimos está apertura, no tuvimos está humildad en la que a veces hay que conducirse sobre todo en los cargos públicos”.Por su parte, Rafael Landgrave Rocas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Xalapa, aseveró que la gestión de Ahued Bardahuil “pierde un activo valioso” con la separación del cargo de la también empresaria hotelera.“Ivonne es una mujer muy competitiva, una mujer con excelentes cartas credenciales, de conocimiento en el turismo. Creemos que se pierde un activo valioso del Ayuntamiento. Qué pena, la verdad, desde la perspectiva de este presidente de cámara, que estamos intentando impulsar el desarrollo de Xalapa”, comentó.Landgrave Rocas manifestó lamentar que “estos cuadros valiosos se pierdan”, apuntando que “francamente la vimos con mucho entusiasmo, buscando generar las mejores opciones para nuestra Capital”.“Estoy desconcertado porque en este caso, pues lamentamos mucho que se den estas bajas”, añadió al considerar que si el Ayuntamiento explicara el motivo de su salida “nos reduciría la incertidumbre. Siempre es importante dejar las cosas claras sobre todo cuando alguien tan valioso traía estas iniciativas, buscando tantas opciones para Xalapa”.De la misma manera se pronunció el empresario turístico Hilder Lara, quien expresó desconocer a qué obedeció el cambio en la dicha área municipal, aunque consideró que Julio Gutiérrez Baxín, al que definió como “un joven con mucho conocimiento y experiencia” en el ramo, es una “persona ideal para el puesto”.“Lo que sí me sorprende es el cambio de Ivonne. Creo que aquí Ricardo Ahued no sé por qué la haya cambiado. Eso nos sorprende a todos y que finalmente da un mensaje de incertidumbre. Quisiera que el Alcalde nos platicara –porque se ha apoyado mucho en el sector– y esto nos genera mucho ruido”, puntualizó.Al destacar que la exfuncionaria tenía “muy buen programa de trabajo y una agenda muy apretada”, gestionando actividades para incrementar la ocupación hotelera como un congreso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), que congregaría a 3 mil visitantes; señaló que en política estos mensajes, a poco tiempo de empezar a gobernar, no deben darse.“Cuando se estructura el gabinete, sobre todo al inicio se estudian muy bien los perfiles y el perfil de Ivonne estaba idóneo y traía todo el conocimiento, todas las cámaras; –su salida– manda un mal mensaje, a Ricardo Ahued y probablemente al secretario del Ayuntamiento también pregúntenle (el motivo)”, externó.