Empresarios le huyen a China por el coronavirus

La Presidencia Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) modificó una gira de hermanamiento empresarial con Wuhan, China, debido a la epidemia del coronavirus desatada en diciembre y enero.



El vicepresidente nacional de Sustentabilidad de CANACINTRA, Juan Manuel García González, confirmó lo anterior y explicó que en Semana Santa, una delegación de industriales viajarían a Wuhan como parte de una gira empresarial yasí abrir nexos con el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en donde se instalaría un parque industrial con capital mayoritario chino.



"Hoy estamos retomando los temas por el coronavirus y es un virus muy agresivo, entonces hay que ser empresario pero no hay que ser kamikaze", dijo.



A lo que añadió que CANACINTRA continuará expectante ante la evolución y posible control de la epidemia, aunque indicó que la gira se movería a otra localidad de China.



"Estaba planeado en Semana Santa y Pascua y se va modificar, no las fechas, pero sí la ciudad" indicó, aunque previó que las fechas continúen fijas.



Indicó que serían catorce los industriales de México los que realicen la visita de hermanamiento y en tanto, la contraparte en China cuida toda la cuestión sanitaria y no descuida los vínculos comerciales.