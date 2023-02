Empresarios participarán en diseño de nuevo Reglamento Hacendario de Boca del Río

Luego de externar su inconformidad por el cobro de una cuota por refrendo de empadronamiento al Código Fiscal por parte del ayuntamiento de Boca del Río, empresarios del ramo turístico participarán en la elaboración del nuevo Reglamento Hacendario Municipal.El presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, señaló que finalmente se reunieron con el alcalde boqueño, Juan Manuel Unánue Abascal, y les planteó la necesidad de actualizar la situación fiscal de las empresas foráneas.Entre las aclaraciones sobre el cobro que está haciendo el Ayuntamiento a los empresarios, explicó que no será a todos, solo quienes requieran actualizarse."El Alcalde nos explicó el objeto de esta actualización es que tenía 20 años sin actualizarse el Código Hacendario de Boca del Río y es lo que motivó al Ayuntamiento a realizar esto. En específico, que está muy enfocado en empresas foráneas que se establecen en Boca del Río, de cierto tamaño, giro y que anteriormente no pagaban nada; con esta actualización se están incluyendo y haciendo más equitativo para los que sí pagaban", indicó.Los representantes de diversas cámaras empresariales como CANACO, CANIRAC, COMETUR y la Asociación de Hoteles y Moteles, serán convocados para la integración del nuevo Código Hacendario Municipal.Y es que detalló que por su naturaleza y perfil deben actualizarse:"Va a ser muy importante que con base a lo redactado en esta actualización del Código Hacendario, se realice un reglamento que sea en el que se basen los cobros, a quiénes se le van a estar realizando los diversos nuevos cobros, y a quiénes no, y va a continuar como anteriormente siempre se ha venido manejando", dijo.Quienes ya fueron requeridos por el Ayuntamiento para cubrir la cuota, deberán cumplir con el cobro.