Empresarios piden pruebas rápidas contra COVID-19, en Poza Rica

“Por todos lados nos ha llovido”, dice el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Poza Rica (CANACO), Francisco Javier López Gómez, sobre la situación de la ciudad y la región, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.“La situación económica, la caída de los precios del petróleo, la nula inversión del sector empresarial y ahora la pandemia que ha ocasionado que muchas empresas no estén funcionando y por lo mismo, que se genere una pérdida de empleo en todos los giros de los negocios”, expresa.En Poza Rica, refiere, según los últimos datos de quienes se han dado de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, se tiene una pérdida de al menos mil empleos. Además, el 40 por ciento de los negocios no volverá a abrir sus puertas para ofrecer sus servicios a la población.“Son dos panoramas ligados, el de salud y el económico. Por consecuencia, el social”, dice López Gómez al hablar de la situación de la ciudad norveracruzana que, hasta el 2 de julio se encontraba en el tercer lugar estatal de contagios de Coronavirus con 604 casos confirmados, 112 fallecimientos y 90 sospechosos.La salud es lo fundamental. Sin la salud no hay nada. Por eso, desde el inicio de la pandemia, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Poza Rica ha hecho propuestas concretas para atender a la población y evitar contagios.“Desde el mes de abril propusimos que se entregaran, con costo al Ayuntamiento, cubrebocas y se repartieran en el Centro de la ciudad. Desafortunadamente, hasta mayo lo empezaron a hacer”.“Ahora estamos proponiendo que se hagan pruebas rápidas, con un costo de un millón de pesos. Serían dos mil pruebas rápidas por el momento. No quiere decir que sean suficientes. Son sólo para empezar. Nosotros le presentamos al Ayuntamiento un proyecto muy concreto, donde vienen todas las especificaciones y qué se puede lograr para realizar esas pruebas rápidas”.“Una vez que se pueda contener la pandemia en Poza Rica, obviamente eso va a traer un beneficio de que ya podremos movernos y empezar a abrir los negocios que ahorita están definitivamente casi sin aliento, porque estar tres meses cerrados significan pérdida de empleo y muchos de los negocios, un 40 por ciento no volverán a abrir. Ese es el problema”.“Si nosotros nos ponemos las pilas, que el Ayuntamiento aporte ese millón de pesos y que por medio de la Jurisdicción Sanitaria, en apoyo a la gente, se instalen módulos en los cuatro centros de salud para empezar a controlar esta pandemia”, indica.En el Comunicado que distribuyeron para dar a conocer esta propuesta, elaborada por especialistas, la CANACO Poza Rica señala que “este proyecto pretende detectar a tiempo a los portadores del virus y así poder aislarlos, reduciendo con esto el contagio entre la población”.“La propuesta es realizar en un principio dos mil pruebas rápidas, cuyos resultados estarán disponibles de 20 a 40 minutos después de tomar la muestra. Esto se plantea no como un gasto sino como una inversión en salud que ayudará a salvar vidas humanas y de igual manera, ir reduciendo el contagio entre la población”.“El plan fue elaborado por médicos conocedores del tema que han estado trabajando de cerca con la enfermedad”.“Se propone la instalación de módulos en los 4 centros de salud para la toma de muestras y darle seguimiento a los casos positivos dependiendo el grado en que se encuentren”.“Con estas acciones se pretende lograr lo siguiente: 1.- Evitar al mínimo la transmisión. 2.- Atención médica oportuna. 3.- Restablecer sus condiciones físicas y psicológicas. 4.- Sensibilizar a la persona y sus familiares. 5.- Establecer mecanismos de apoyo dirigidos a los casos positivos para el confinamiento domiciliario de la familia”.El presidente de la CANACO aclara que de esta lamentable situación, no se le echa la culpa a nadie, porque es un problema mundial. Tampoco culpa a su tocayo, el presidente municipal Francisco Javier Velázquez Vallejo, aunque sí insiste en que son las autoridades las que tienen que resolver y atender las propuestas.“Este plan fue elaborado por médicos especialistas que están trabajando, al frente, combatiendo esa pandemia. Creemos que la herramienta de las pruebas es fundamental para contener esta enfermedad y que es parte de nuestro deber presentar propuestas”.El líder empresarial asegura que seguirán insistiendo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que respalden a los pozarricenses y al sector empresarial, generador de empleo y bienestar.“Sí, definitivamente. Los diez mil pesos que está ofreciendo el Gobierno del Estado y los 25 mil del Gobierno Federal, son insuficientes… Imagínese, ya son tres meses que se han cerrado los negocios. Yo creo que es ridícula esa aportación”.“Ahora, nosotros no estamos pidiendo que se nos dé a los comercios, sino que se apoye a los empleados. Puede ser por varias vías y un ejemplo es ir al Seguro Social y que nos ayuden para mantenerlos, mientras pasa el semáforo rojo y cuando ya esté el verde, nosotros podríamos abrir los negocios y seguir pagando los salarios pero mientras no sea esto, no podremos mantener a la planta laboral”.“Entonces, ahí es cuando el Gobierno, tanto del Estado como Federal, puede apoyar directamente a los trabajadores. No queremos que nos den el dinero a nosotros los empresarios. Esa es una falsa idea que se ha promovido, de que van a salvar a los negocios, a los empresarios. No, no, no, no queremos que salven a los empresarios, queremos que salven los empleos, a los trabajadores, a la gente que tiene que llevar de comer a su casa”, expresa contundente.Finalmente, Francisco Javier López Gómez envía un mensaje al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y al de Javier Velázquez Vallejo: “que inviertan y se apliquen las pruebas rápidas en Poza Rica. Eso nos ayudaría mucho a que se corte el contagio y empiece la recuperación económica”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/