Empresarios plantean esquema para eliminar caseta de Fortín

El tema de la inseguridad, la situación económica y lo referente a la caseta de peaje de Fortín de las Flores, son temas que le preocupan a quienes integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) zona Córdoba-Orizaba, indicó el presidente de éste, Luis Cruz Montesinos.



"Para tener inversión, necesitamos tener certidumbre tanto en parte económica como en la de seguridad y las reglas deben estar muy claras. De alguna forma, vamos a tratar de tener información de nuestro presidente Nacional, Carlos Salazar Lomelí, que acaba de tener reuniones con la SEDENA, SEMAR y autoridades del Gobierno Federal".



Destacó que cada cámara tiene su problemática, pero éstas serán llevadas a las autoridades, pero el tema que van a trabajar de manera conjunta es el de la caseta de peaje de Fortín de las Flores pero buscarán informarse aún más sobre este tema y analizar si la propuesta que se estaba tratando de mantener y separar el cobro de esta caseta en Esperanza y Cuitláhuac es la más conveniente.



"Porque tenemos entendido que los fideicomisos son diferentes, por eso en el marco jurídico no podemos desarrollarlo y llegar a un objetivo cuando no podemos hacer las cosas de esa forma. Por ello, queremos trabajar de manera conjunta".



Otro tema es que, al ampliarse el Puerto de Veracruz, habrá más flujo y carga vehicular, por lo cual se deberán tener más puntos de cobro en las casetas y así evitar los cuellos de botella.



En rueda de prensa, luego de la sesión que tuvieron las diversas cámaras empresariales que pertenecen al CCE y en donde fue electo Cruz Montesinos como nuevo presidente, éste dijo que hay diversos retos y por ello, buscarán a los ex presidentes de este consejo para que con su experiencia apoyen en la construcción de un plan de trabajo.



También indicó que buscarán trabajar juntos para reunirse con funcionarios pues algunos de estos, dijo, "no les ha caído el 20 y queremos decirles que el empresario no es su enemigo y debemos de sacar adelante parte de los objetivos que tenemos con los funcionarios".



Añadió que buscarán reunirse los presidentes de los cinco CCE del Estado con el Gobernador al menos cada tres o cuatro meses. "Que cada consejo exponga su problemática por zona y queremos unir más al CCE".



Recordó que el periodo que estará al frente de este organismo empresarial será de dos años y se tiene oportunidad de un año más por reelección.