Empresarios también esperan que se prolongue la “cuesta de enero”

La denominada “cuesta de enero” se prolongará, incluso, a abril o mayo del presente 2022, previó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante.Esto, debido a la escalada en los precios y a la inflación, vista no como un tema local sino como un alza a nivel internacional.En todo caso, aclaró que si bien el país experimentó una inflación de 7.8 por ciento, esta proporción se limitó sólo a la canasta básica y no al resto de los insumos.Citó de ejemplo que actualmente los combustibles, los plásticos y las materias primas resienten las mayores alzas de precios al iniciar el 2022.“Viene un alza importante en los precios debido al tema de la inflación y aunque ha habido un 7.8 por ciento, ese 7.8 por ciento es en los productos de la canasta básica”.Por lo tanto, el 2022 reporta incremento en gasolinas, plásticos y materias primas para la industria y estas últimas registraron alzas de un 30 a un 40 por ciento, dijo el dirigente patronal.“Va a haber un alza importante en los precios, va a repercutir definitivamente en el tema del bolsillo de los consumidores y con lo que tenemos ahorita nos va a alcanzar para menos”.Dijo que esta lectura de la COPARMEX no es pesimista, sino realista sobre la situación en la economía de la entidad en el año.“Por el Covid ha habido una afectación en las cadenas de suministro de todos los productos, ya que se está encareciendo en este tema”.