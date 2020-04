Empresarios turísticos de Costa Esmeralda piden reducción en pago de tarifa de luz

La condonación de un 50 por ciento del servicio de energía eléctrica, o por lo menos, diferir los cobros a meses, solicitaron empresas de servicios turísticos de Costa Esmeralda.



Al respecto, la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Costa Esmeralda A.C., Gloria Santiago López, refirió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recauda en Costa Esmeralda ingresos por un millón de pesos por temporada baja; de ahí la petición para acceder a facilidades de parte de la empresa.



A lo anterior, agregó que sólo por la cancelación de actividades de Semana Santa y cierre de playas, Costa Esmeralda no percibió una derrama de 200 millones de pesos.



Y enfatizó que como gremio, los hoteleros no permitirán que la CFE aplique cortes de luz a los prestadores de servicios, toda vez que los empresarios pagan de luz entre 60 mil a 80 mil pesos.



"Que las autoridades vean que hay un grito de desesperación, que todos, yo creo que somos todos, deberíamos sentarnos a hacer arreglos y ver de qué manera se van a poder solventar estos pagos que debemos hacer y ya nos están cayendo encima. Costa Esmeralda no va a permitir que se le corte la luz a nadie hasta que nos sentemos a dialogar, (...) si es necesario que nos paremos ahí todos, con riesgo de contagio, lo vamos a hacer", sostuvo.



Lo anterior, a pesar del anuncio del Gobierno en el sentido de no restringir apoyos a las grandes empresas.



"El Gobierno puede decir muchas cosas, pero somos muchos mexicanos los que estamos en esta situación y de alguna manera tienen que ver la forma en cómo nos arreglamos para que esto no se salga de control, porque ahora las dependencias quieren cobrar y nadie tiene dinero", expuso.



Recalcó que la suspensión de actividades tuvo lugar antes de Semana Santa, a pesar de que los socios hoteleros y los restauranteros ya habían invertido capital de trabajo para recibir a los visitantes.



En el caso del apoyo del municipio, el Ayuntamiento de Tecolutla sólo les anunció de la medida de cierre de establecimientos.



"Sólo apoyan con despensas pero a los palaperos, a los trabajadores de los hoteles, que son despachados a sus casas, no ha habido ningún apoyo", concluyó.