Empresas de Veracruz, cautas ante guerra Ucrania-Rusa

El Empresarial de TYASA, Edgar Chahín Trueba, aseguró que mantienen con cautela la inversión esto por el conflicto que se vive en Europa, entre Ucrania y Rusia, y es que hay un grave desabasto de la materia prima para la elaboración de acero.“Nos preocupa la situación local, estatal y federal porque habrá serios impactos en la vida. Si no veníamos bien, creo que vamos a ir peor, es muy desgastante lo que le va a pasar a la economía del mundo por lo que está pasando en Europa”.Añadió que este conflicto provocará situaciones difíciles de abastecimiento de materias primas como en la chatarra, pero además de electrodos, componentes, refacciones, lo cual hace que el panorama sea bastante complicado.Indicó que se buscará ir venciendo uno a uno los obstáculos que esta misma situación originará, aunque la vida para los empresarios no será fácil.Aunque dejó en claro que no se frenará la inversión, pues se debe generar y garantizar el empleo, “el problema es que son plantas que decides a que se instale y se echan a andar y pasa un rato, pero decidimos un par de nuevos procesos y se van a arrancar en próximos meses y ya definimos si sigue otro o no”.Finalmente apuntó que si no se invierte, no se generan ventas y si estas no se dan, no se generan ingresos y se complica más la economía.