Empresas de Veracruz deben ser incluyentes, no sólo simular: STPS

El Gobierno del Estado pide a empresarios ser incluyentes con sus ofertas de trabajo dirigidas a personas con discapacidad o con condiciones como el autismo.La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, dijo que no puede haber “simulación” en este tema.“Hemos estado platicando con el sector empresarial para que den ofertas de trabajo incluyentes, que no sea un objeto de simulación, que verdaderamente se integren en trabajos que les permitan desarrollarse y tener una mejor calidad de vida”, declaró.Al respecto, afirmó que por Ley el Gobierno estatal debe mejorar los sectores educativos y de salud, pero también se está buscando generar inclusión laboral.“Hay casos que es así, hay algunas (personas con discapacidad) que están muy avanzadas y tienen más elementos, pero la mayoría de los casos son personas que podemos integrar a una actividad”, afirmó la funcionaria estatal.García Cayetano añadió que actualmente se encuentran atendiendo las demandas para generar inclusión laboral, sin embargo, es necesaria la ayuda de los empresarios en la materia.En otro tema, añadió que el personal de la dependencia que tiene comorbilidades no se reintegró a laborar al seguir presentando un riesgo ante la pandemia de covid.Luego de que se presentaron quejas de los trabajadores, afirmó que la mayor parte de los burócratas se han reintegrado a sus espacios.“Han sido muy conscientes y han pedido regresar; no hay personas mezquinas en la Secretaría”, aseveró.