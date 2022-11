Empresas deben pagar aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre: STPSP

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, aclaró que este año no se dará prórroga a las empresas para que paguen el aguinaldo a sus trabajadores, por lo que esta prestación deberá entregárseles a más tardar el 20 de diciembre, como lo marca la Ley.En entrevista posterior a los honores a la bandera, en el parque Juárez de Xalapa, indicó que los inspectores del trabajo verificarán que los corporativos cumplan en tiempo y forma con esta obligación constitucional.“Se va a inspeccionar que paguen al 20 de diciembre, justo como lo marca la Ley es como tenemos que ir actuando respecto a las inspecciones. Ya están los operativos en distintas ciudades y las empresas tendrán un tiempo para demostrar, es decir, una vez que hacen el pago, todavía tienen unos días para mostrar los talones de pago”, expuso.García Cayetano reiteró que lo que la STPSP sugiere es que todo se pague en tiempo y forma, reconociendo que el año pasado fue “un poco más complejo” para varias empresas”, porque todavía en cuanto al trabajo no estaba reactivado al 100 por ciento y se les permitió parcializarlo en común acuerdo con los empleados.“Este año varias empresas van al día y ya empiezan los operativos aguinaldo para inspeccionar y ya tendrán las empresas que acreditar el pago de esta prestación muy importante para todas las personas trabajadoras. Va avanzando. Las empresas van con buen ánimo”, aseguró.La funcionaria estatal detalló que hay inspectores en once sedes en todo la entidad, que cubren entre 20 y 50 municipios, por lo que exhortó a los patrones a pagar la prestación y evitar algún proceso por no hacerlo.“Para las personas trabajadoras tenemos abierto el Centro de Conciliación Laboral que está en 11 municipios (...) Y en caso de que llegara a judicializarse, que es complicado por el tema de la conciliación que es mucho más fácil y práctico que no necesita abogado. También tenemos procuradores del trabajo que nos ayudan a brindar asesoría en materia laboral de manera gratuita”, destacó.La titular de la STPSP precisó que no han llegado al punto de aplicar multas a las empresas por el incumplimiento, porque a su decir los empresarios han cumplido y han sido “eficientes” en demostrar que sí lo han hecho.