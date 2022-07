Empresas fueron las que solicitaron la Constancia de Situación Fiscal: SAT

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que fueron los gerentes de las empresas y no el SAT, quienes han solicitado la Constancia de Situación Fiscal.En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la titular del SAT dijo que esa institución no pidió la constancia.Recordó que a partir de este año se hizo una modificación a la miscelánea fiscal donde además del RFC ahora se iba a verificar el nombre o razón social y el código postal de las contribuyentes para combatir a las empresas factureras a partir del 1° de julio.“Lo que sucedió es que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código postal que tienen registrado, fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato al SAT y el documento que contiene esa información es la constancia de situación fiscal”.Además, acusó que de forma indebida muchos patrones comenzaron a condicionar el pago.Reiteró que el SAT no solicitó la constancia de situación fiscal, sólo se necesita el nombre y el código postal y reafirmó que ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo devengado por un trámite administrativo de ningún tipo.Para cumplir con este trámite, Buenrostro dijo que se dio una prórroga hasta el 1° de enero de 2023.“Lo vamos a valorar si tiene un impacto importante en la contención de empresasn 'fantasma' (factureras) vamos a valorar hacer otra prórroga”, dijo.