Empresas no relajamos protocolos contra COVID: CANACINTRA

Aun cuando los casos de COVID-19 ya no se complican en su mayoría, los empresarios sí temen que se presenten brotes ante la llamada “quinta ola” del Coronavirus, afirmó el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA),Juan Vega López."Desde luego nos preocupa, por eso siempre estamos con las antenas paradas y prendidas para en algún momento dado tomar las reacciones necesarias para que no se presente un brote. Así también pasó en la tercera (ola) y en la cuarta y por fortuna por el tema de las vacunas, es que nos ayudó bastante, lo cierto es que sí debemos de extremar precauciones y estar todos atentos".Vega López aseguró que tratan de estar preparados con todos los protocolos que se les han pedido, aunque en algunos casos los gobiernos de ciudades grandes han relajado sus medidas.Y es que apuntó que ya no se quiere impactar más a la economía por la pandemia. De acuerdo con el empresario, el INEGI registra que un promedio de medio millón de empleos se dejaron de crear en mayo pasado."Es un tema de cuidado, es estar pendientes pero afortunadamente creo que se está haciendo la tarea lo mejor que se puede y no sólo en las grandes, sino también en las medianas y pequeñas empresas, seguimos con los protocolos".Afortunadamente, expresó, las cifras entre los socios de CANACINTRA son buenas, porque sí se contagian pero no van al hospital y no están muriendo.