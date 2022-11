Empresas que llegan a Veracruz no toman en cuenta a trabajadores locales, critican

Lorenzo Gómez Gutiérrez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y de la Federación de Trabajadores de Vanguardia Veracruzana, acusó que los trabajadores de la entidad no están siendo considerados en los nuevos proyectos e inversiones privadas que ha recibido Veracruz.Ante esta situación afirmó que no existe sensibilidad por parte del Gobierno actual en Veracruz, pues dijo que recientemente habría pedido una audiencia que le fue negada.Por otro lado, Gómez Gutiérrez pidió que el Gobernador ante la construcción de estos nuevos proyectos como la cervecería, brinde oportunidad a los trabajadores locales.“Ahorita van a poner aquí una inversión de cervecería, pero estas empresas traen su gente de especialidad, aquí no nos van a tomar en cuenta. Lo que yo quiero es que el Gobernador jale de cada organización, donde hay gente de especialidad, ingenieros, electricistas, electromecánicos, están capacitados para estar que puedan trabajar ahí, pues si van a traer gente de fuera nosotros no ganamos”, señaló.Refirió que la pandemia del COVID-19 fue un golpe para los veracruzanos que provocó que el gremio de la construcción migrara a estados como Nuevo León, Guadalajara y Querétaro por ser zonas industriales, algo de lo cual se carece en la entidad.Por otro lado, advirtió que debido a que aumentó el precio de la gasolina también subiría de costo la canasta básica, lo que aunado a la falta de trabajo afectaría a los veracruzanos, además de que falta apoyo al agro, industrias, carreteras, escuelas, caminos y agua para el campo.“Aquí hace falta una industria muy grande y hay terreno, aquí por El Castillo hay once hectáreas para hacer una empresa y hay otras acá por Coatepec hay cien hectáreas ahí. Pero el Gobernador vive de su Chedraui, vive de su universidad, vive de su Walmart, ¿entonces los estudiantes dónde van a trabajar?”.Ante la situación que presentan los diferentes gremios del trabajo en Veracruz, Lorenzo Gómez Gutiérrez compartió que el 10 de diciembre tomará protesta como presidente de Unión Estatal de Campesinos y Agropecuarios, con lo que buscará ayudar al campo.