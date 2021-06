En 2 años, no hay ni un detenido en Veracruz por “pasar el pack”

En Veracruz todavía no hay ciudadanos castigados penalmente por el delito de violación a la intimidad, popularizado como “pasar el pack”.



Esto a dos años de la tipificación, pues él área de transparencia de la Fiscalía General del Estado señala no haber judicializado ninguna de las denuncias presentadas desde 2019 y hasta esta fecha.



Incluso, de las denuncias presentadas en 2020, la Fiscalía determinó con archivo temporal más de la cuarta parte al no encontrar elementos para proceder en contra de los presuntos responsables.



De acuerdo con su área de transparencia, la Fiscalía confirmó que durante el propio 2019, año en que el Congreso de Veracruz reformó el Código Penal para crear el nuevo tipo penal que castiga la difusión de imágenes con contenido sexual de la pareja sin consentimiento, no se presentaron denuncias en contra de presuntos responsables.



Durante el 2020, la autoridad procuradora de justicia recibió un total de 89 denuncias con respecto a esta infracción y abrió el mismo número de carpetas; sin embargo, posteriormente archivó 23, poco más del 25 por ciento de las denuncias recibidas.



Asimismo, el año pasado determinó en uno de los casos, el no ejercicio de la acción penal.



Por cuanto hace a lo que va del 2021, con corte al 7 de mayo, las autoridades de la Fiscalía informan que van 29 denuncias y mismo número de carpetas iniciadas, aunque a una de ellas, ya le dio salida como archivo temporal.



Sin embargo, en ninguno de los 118 casos registrados desde el año pasado existe judicialización al respecto, o lo que es lo mismo, no hay detenidos ni procesos penales en desarrollo.



La creación del tipo penal no busca castigar el intercambio de imágenes entre las parejas, pero sí hace punible que alguna de ellas vulnere la confianza del otro y haga mal uso de ese contenido.



El Congreso estableció que las penas para este delito van de los cuatro a los ocho años de prisión, pudiendo aumentar en una mitad si quien la lleva a cabo es el cónyuge, concubino, concubinaria o alguien con quien la víctima tenga o haya tenido una relación afectiva o cercana.