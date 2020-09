En 2018, SEDESOL financió dos guarderías “fantasma” en Veracruz

En 2018, la delegación estatal de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) financió con un millón 750 mil pesos a 25 guarderías de Veracruz como parte del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadores.



Sin embargo, una auditoría de la Secretaría de la Función Pública reveló la inexistencia de evidencia documental de dos guarderías para acreditar los requisitos de elegibilidad.



Ambas estancias recibieron un financiamiento de 70 mil pesos cada una.



La Función Pública revela que dos estancias infantiles no realizaron operaciones durante el ejercicio 2018, razón por la cual se promovió denuncia ante el Agente del Ministerio Público Federal de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona "B" de la extinta Procuraduría General de la República en la ciudad de Xalapa.



Además, 23 estancias en el Estado no presentaron la totalidad de la documentación requerida por la entonces SEDESOL.



De este modo la Función Pública detectó que tres de las guarderías casos no acreditaron la propiedad donde operan; es decir, escritura o contrato de arrendamiento del inmueble propuesto para la Estancia.



Cuatro estancias no presentaron la evaluación del inmueble en materia de protección civil y tres más, sin evidencia del resultado de la evaluación psicométrica a la persona física afiliada y de dos guarderías sin el RFC de la persona física afiliada.



En seis guarderías, la Función Pública no detectó el Cuestionario de Información Socioeconómico de la persona física afiliada y en 20 casos, las estancias no presentaron el comprobante de Cuestionario Complementario.



Además, tres guarderías no presentaron el formato de solicitud de impulso a los servicios; 21 no presentaron la solicitud de afiliación; tres, sin la identificación de la persona que solicitó la afiliación al programa; un caso, sin la CURP de la persona afiliada; tres casos, sin el certificado de Estándar de competencia EC0435 y siete casos sin las tres cartas de recomendación de la persona física beneficiaria.



A pesar de no contar con la documentación requerida, la Delegación de la exSedesol autorizó el inicio de operaciones de las estancias a partir del 18 de octubre de ese año.



Por lo que la Función Pública solicitó a la ahora delegación del Bienestar la búsqueda exhaustiva de la documentación faltante en los archivos de la extinta Sedesol.



En caso contrario, la SFP exhorta a Bienestar a que presente un informe en que justifique las causas por las que no se dispone de la información.



Cabe referir que la SFP entregó el oficio 311/20/AAl-1700/2020 de fecha 26 de mayo de 2020 al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, y que firma el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión.



En este documento da resultado del seguimiento al cierre del primer trimestre 2020; sin embargo, al 30 de junio de 2020 la Función Pública no ha recibido la documentación de las atenciones que observó la SFP a la exSedesol.