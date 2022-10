En 2021, en México diariamente 21 mujeres fallecieron a causa del cáncer de mama

El subdirector de Atención Médica de Primer Nivel de la Secretaría de Salud, Alberto Moctezuma Vázquez, reveló que en 2021 cada día murieron 21 mujeres en todo país a causa del cáncer de mama.Después de la inauguración de la Feria de la Salud en el parque Juárez de Xalapa, afirmó que las acciones que se llevan a cabo en las diferentes unidades médicas del Estado permiten incidir positivamente en la disminución de los casos de dicha enfermedad, que cobra la vida de mujeres mayores de 25 años.“En mujeres mayores de 25 años es la primera causa de muerte, de manera que tenemos que estar al pendiente de que no sigan muriendo pacientes femeninas con este diagnóstico (...) En el año 2021 cada día murieron 21 mujeres con este diagnóstico a nivel nacional”, precisó.Moctezuma Vázquez que esta situación obliga a implementar acciones de prevención y de enseñanza hacia las mujeres en cuanto a la autoexploración a partir de los 20 años de edad.“Y cualquier anormalidad en sus glándulas mamarias; que sea un motivo de valoración por el área médica para poder hacer de entrada un ultrasonido o en su momento una mastografía, que permanentemente las tenemos en las ferias de la salud o de los hospitales”, refirió.El funcionario de la SS expuso que en Veracruz el cáncer de mama tiene el mismo comportamiento que en otros estados y no hay una prevalencia mayor del padecimiento.Lamentó, asimismo, que muchas mujeres llegan a los servicios de salud con la enfermedad avanzada debido a que no se detectaron a tiempo las nodulaciones, tumoraciones o secreciones.“Y en la medida en que hay más alteraciones, disminuyen las probabilidades de sobrevivir como lo están haciendo las mujeres a las que se les detecta tempranamente”, detalló al decir que muchas veces el pudor y las cuestiones culturales y religiosas hacen que haya mujeres que no acuden periódicamente por chequeos médicos.“A veces (es por) la falta de información. Por eso las campañas e información en los medios de comunicación (...) En las zonas rurales o indígenas las mujeres estén enfermando en la misma proporción pero no lo están detectando tempranamente por falta de información”, explicó.Finalmente, enumeró que el sobrepeso y obesidad son dos factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad, el consumo de tabaco, las bebidas alcohólicas y de medicamentos hormonales con fines anticonceptivos; y que nunca hayan alimentado a sus hijos recién nacidos.