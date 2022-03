En 2022, 6 sacerdotes de Diócesis Orizaba han dado positivo a COVID-19

En lo que va del año, 6 sacerdotes de la Diócesis de Orizaba han dado positivo a Coronavirus, sin embargo, ninguno ha requerido hospitalización hasta el momento, así lo dio a conocer el obispo Eduardo Cervantes Merino.En entrevista, el prelado destacó que esta ola del virus, la cual ha sido muy contagiosa, ha provocado que den positivo varios presbíteros pero sus síntomas no han sido graves, a diferencia del año pasado en que algunos de los clérigos sufrieron de la enfermedad."Gracias a Dios, con la misma que se han contagiado han ido saliendo. Han sido alrededor de seis pero no requirieron hospitalización gracias a Dios, sino que su tratamiento ha sido bien llevado a través de la organización de atención de salud que tenemos entre nosotros con la iglesia nacional, que se abrevia OCEAS", dijo Cervantes Merino.Añadió que la mayoría de los sacerdotes están vacunados con su tercera dosis, lo cual ha ayudado para que no se presenten cuadros graves de la enfermedad."El 99 por ciento de los sacerdotes en la Diócesis de Orizaba estamos vacunados, ha sido una actitud positiva respecto a las vacunas que tenemos".En este momento, la Diócesis de Orizaba cuenta con 85 sacerdotes que trabajan en todo el territorio diocesano que incluye la zona de Orizaba y sus alrededores, la Sierra de Zongolica y la Sierra del Volcán Pico de Orizaba.