En 2022, DIF Xalapa no ha atendido embarazos adolescentes; “pero sí ocurren”

En lo que va del año, el Sistema DIF Municipal de Xalapa no ha recibido casos de embarazos en adolescentes; no obstante, está preparado para brindar la atención que requieran las menores de edad en gestación."En lo que va de la actual administración no hemos tenido casos, desde luego estamos preparados, conocemos la normatividad que rige al respecto y desde luego que podrán ser atendidos, orientados y canalizados a la instancia correspondiente", aseguró su titular, Alejandro del Ángel Aguilar.Acotó que el embarazo adolescente es un tema prioritario que se debe atender porque siempre supone una población que médicamente es mucho más susceptible de complicaciones, que puede llegar inclusive a la muerte."Como desde luego el aspecto de violencia que hay y existe detrás de un embarazo en adolescentes, de manera que debe ser atendido de manera puntual", reiteró Del Ángel Aguilar.Asimismo, reconoció que el hecho de que a las oficinas del DIF Municipal no hayan llegado casos, no implica que no sucedan en la Capital Veracruzana, reafirmando que esta realidad está marcada por fenómenos de violencia intrafamiliar."Es muy seguro que se dan embarazos en adolescentes. Los médicos, paramédicos, debemos estar bien capacitados, que cuando atendamos una solicitud de una chica adolescente, así sea traída por sus padres, por adultos, nosotros tenemos que saber que detrás de ese embarazo hay un fenómeno de violencia, a veces no bien conceptualizada", abundó.El director de la dependencia municipal refrendó que siempre hay una situación de esta naturaleza, que pasa por el no consentimiento de la menor a querer procrear.Finalmente, aseguró que es un problema que estarán atendiendo en el Módulo de Atención Integral para las Mujeres, que recientemente fue inaugurado en las oficinas centrales del DIF Xalapa.