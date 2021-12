En 2022 El Tronconal dejará de recibir basura de Emiliano Zapata y Miahuatlán

El uso del relleno sanitario de El Tronconal, en Xalapa, por parte de los Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Miahuatlán, autorizado por la actual administración municipal capitalina, concluirá el próximo 31 de diciembre, cuando se traspase el poder a Ricardo Ahued Bardahuil.Así lo precisó el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, quien expuso que como los acuerdos no fueron tramitados ante la Legislatura del Estado, no pueden exceder el periodo constitucional del Gobierno saliente.“Estos convenios terminan el 31 de diciembre de este año, es decir, con esta administración. No fueron convenios que se tramitaran o no pasaron por el Congreso, por lo tanto, no pueden exceder el periodo constitucional de esta administración, ya le tocará a las autoridades entrantes resolver qué es lo que van a hacer con sus residuos y convenir”, externó.Olivo Escudero señaló que el acuerdo permite recibir sus desechos urbanos, pero iniciando con una gestión y separación de los mismos.“Todos los acuerdos que se hicieron relativos a residuos, porque hay otros municipios como Emiliano Zapata que también participan, no en el uso del relleno sanitario, sino en una gestión coordinada de los residuos, el convenio incluye, al igual que con Miahuatlán, si el poder aceptar sus residuos, pero iniciar con una gestión en un nuevo modelo”, expresó.Al respecto, explicó que Emiliano Zapata puso un centro de composta relativamente más pequeño que el de Xalapa, en el que empezaron a procesar el material de los comercios que tienen alrededor de la carretera haca el puerto de Veracruz, como expendidos de cocos, restaurantes, entre otros.Ahondó que todo eso lo están procesando en un centro de composta ahí al lado de su Palacio Municipal, y lo mismo le pidieron a Miahuatlán, que diariamente aporta 5 toneladas de basura en El Tronconal, mientras que el primero deposita aproximadamente 50 toneladas, lo que contrasta con Xalapa que genera 400 toneladas.“La administración que entra de Xalapa tendrá que poner también sus modelos de gestión y convenir con los demás municipios. Esperemos que no nada más sean Miahuatlán y Emiliano Zapata porque la problemática de los residuos es regional”, precisó.El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad capitalino señaló que los desechos urbanos de Coatepec, Banderilla, Xico, Teocelo, y otros municipios no se conoce muy bien a dónde están yendo a parar, lo que en caso de contaminación afectaría a toda la zona.“Esperemos que haya todos los acuerdos para transitar a una gestión intermunicipal de los residuos”, comentó.