En 2023, ahora sí habrá multas de tránsito electrónicas y orden con grúas

El nuevo Reglamento de Tránsito para Veracruz que contempla la regulación del servicio de grúas estará listo para 2023, garantizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien explicó que el atraso se deriva de la capacitación de los agentes que podrán hacer efectivo el cobro de la multa de manera electrónica.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno, donde encabezó un convivio navideño con periodistas, el mandatario explicó que el Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), llevan a cabo la revisión de los borradores que se han presentado.Detalló que el objetivo es contar con un reglamento que dé certeza a la población, así como evitar cobros excesivos de las empresas de grúas, así como también puedan acceder en tiempo real a la plataforma para saber el costo de la multa y puedan cubrirla en el momento.Lo anterior, dijo, generó que la capacitación de los agentes, así como las terminales para la el cobro de las infracciones, han generado que aún no se cuente con el nuevo reglamento, sin embargo, adelantó estará concluido en 2023.“No tenemos fecha, tuvimos in primer borrador que yo modifiqué, cambié varias cosas, en el que no se incluía el tema del cobro vía un aparato electrónico, convocamos a la gente de la oficina de Hacienda para que opinaran como es mejor se haga ese cobro, también el de las grúas”, expuso.El Gobernador adelantó que este nuevo reglamento se aplicará en municipios como Xalapa, Poza Rica, la conurbación Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, entre otros.“Se pretende iniciar con algunas ciudades piloto que son grandes como Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, la zona conurbada”.Finalmente, García Jiménez dejó en claro que el objetivo es contar con un reglamento de Tránsito que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y que les brinde certeza.