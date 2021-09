En 23 años, la Biosfera de los Tuxtlas ha perdido el 90% de su superficie

Acasi 23 años de haber sido decretada como área natural protegida, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas no ha logrado frenar su depredación y se estima ha perdido el 90 por ciento de su superficie.Esto, conforme al reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que advierte que la inversión federal hecha en esa zona desde el 23 de noviembre de 1998 en que fue decretada, poco ha podido hacerse por su conservación.Refiere que la destrucción de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas no se ha podido frenar debido, entre diversos factores, al cambio de uso de suelo, crecimiento poblacional y el avance de la ganadería extensiva, al que se suma el nulo interés de las autoridades locales por invertir en gestión forestal sostenible.La Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas comprende los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez, cuya superficie original protegida se ha destruido en cerca de un 90 por ciento.Tal situación la refleja el informe “La Deforestación en México”, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.La problemática de 1998, año en que fue decretada como área natural protegida, no ha cambiado a 2021, pues refiere que esa zona se encuentra densamente habitada, requiere de los recursos que la zona ofrece, lo cual también muestra el tamaño del reto que implica demostrar la viabilidad de vincular los objetivos de protección y conservación de los recursos, con los del desarrollo de una población muy marginada, que requiere satisfacer amplias necesidades.