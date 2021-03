En 4 años, 177 feminicidios en 11 municipios con Alerta de Género

Veracruz, 42

Xalapa, 31

Coatzacoalcos, 26

Córdoba, 21

Tuxpan, 13

Poza Rica, 11

Martínez de la Torre, 10

Minatitlán, 8

Orizaba, 6

Las Choapas, 6

Boca del Río, 3

En los cuatro años de que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declaró formalmente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios del estado de Veracruz, en éstos se cometieron durante ese tiempo 177 feminicidios, delito con mayor incidencia en las ciudades de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba.De diciembre del 2016 al mismo mes de 2020, en esos 4 municipios se cometieron 110 feminicidios, esto es, el 67.8 por ciento del total de los registrados en los 11 con Alerta de Violencia de Género, esto con base en datos que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) aporta al Gobierno Federal.Alcalorpolítico.com analizó las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y encontró que desde el 23 de noviembre del año 2016 en que se emitió la referida alerta de género y hasta el último día del mes de diciembre del 2020, los feminicidios cometidos en esos once municipios fueron los siguientes:En total y pese a la Alerta de Género contra las Mujeres declarada por el Gobierno Federal, desde hace cuatro años, en esos once municipios se cometieron 177 feminicidios.De esos 177 feminicidios, 91 de ellos (51.4 por ciento) se cometieron en los 24 meses de la pasada administración estatal, la del panista Miguel Ángel Yunes Linares pero sólo en 10 municipios, pues la excepción fue Boca del Río, donde no se registró ninguno en ese periodo.Como se recordará, el 23 de noviembre del año 2016, a días de que concluyera el sexenio iniciado por el priista Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió formalmente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.Esta dependencia, según indicaba entonces el comunicado de prensa de la SEGOB, también notificó oficialmente la declaratoria al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, en ese entonces a cargo de Flavino Ríos Alvarado, con la finalidad de coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas.Entre las medidas solicitadas por el Gobierno Federal a la administración estatal veracruzana, destacan la divulgación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; reforzar los patrullajes preventivos; efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y aplicar las sanciones correspondientes; así como implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública.Las medidas sugeridas por la Secretaría de Gobernación contemplaban acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata y la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.Es importante destacar que el 23 de noviembre del año 2016, al emitirse esta declaratoria para 11 municipios veracruzanos, la Secretaría de Gobernación se comprometió a realizar permanentemente el monitoreo de todas estas medidas, privilegiando que se informaría a la ciudadanía de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.