En 4 años, Hipólito nunca cuidó recintos culturales de Xalapa; dejó hasta ratas

La directora de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, Karla Montano Rocher, reveló que en los cuatro años del Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero no dieron mantenimiento a los recintos culturales municipales.Por este motivo, añadió, el inmueble de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y el del Centro Recreativo Xalapeño presentaban mayor deterioro al inicio de este año, los cuales se han ido rehabilitando."Sí encontramos mucho daño estructural en los recintos y sobre todo abandono, incluso en el IMAC teníamos un problema de nido de ratas, todo esto ya se ha ido subsanando que fue el primer paso que quisimos hacer, darle mantenimiento a todos los recintos, pintura, chapero general, limpieza, etcétera, lo que necesitara", expresó.Montano Rocher reveló además que encontraron una Subdirección que dependía de la Dirección de Desarrollo Social, que desarrollaba los eventos culturales de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19, misma que emitió "un par de convocatorias" para apoyar a los artistas de la Capital.Asimismo, manifestó que su antecesor no le dejó una carpeta de acciones a seguir, por lo que tuvieron que hacer su propia planeación, aunque el presupuesto que van a ejercer aún lo siguen gestionando.Enumeró que los recintos culturales a cargo del Ayuntamiento de la ciudad son el IMAC, el teatro JJ Herrera, el Museo Casa de Xalapa, el Museo Casa de la Música, el Centro Recreativo Xalapeño y el Taller de Arte Popular.También los espacios abiertos como Plaza Lerdo, parque Juárez, Manuel Maples Arce, el corredor Cultural Carlos Fuentes, plaza San José y una parte de Los Lagos, donde constantemente se hacen espectáculos para el deleite de los capitalinos y visitantes."Los que más presentaban daños en el IMAC aparte que la construcción fue hecha en una represa, siempre va a tener complicaciones por humedad pero la anterior administración tenía ahí una bodega y otro sería el Centro Recreativo Xalapeño", reiteró.La funcionaria municipal aseguró que todas estas irregularidades detectadas fueron plasmadas en el acta de Entrega-Recepción, para que se investigue."Como la subdirección dependía de Desarrollo Social, no estaba tan clarificada toda la cuestión del apoyo a los grupos porque salía por Desarrollo Social pero lo que llegamos a ver fue un catálogo de apoyos que no coincidía con lo que tenía reportado Desarrollo Social, nosotros todo lo pusimos en el acta de entrega- recepción, para que el área de Administración con Desarrollo Social hiciera toda esta cuestión de investigación", abundó.Asimismo, comentó que por la situación en que encontraron los recintos hicieron un reporte general, donde incluso la Contraloría Municipal llamó a los exfuncionarios para conocer la razón del por qué no se dio mantenimiento en los cuatro años a esos espacios culturales.